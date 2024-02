Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Stark, was Uniper nun am Donnerstag schaffte. Der Titel sattelte gleich mehr als 10 % auf. Die Aktie näherte sich bis auf gut 1 Euro der 60-Euro-Marke. Die Stimmung ist glänzend. Grund dafür ist das, was an den Börsen besonders gerne als Bewertungsgrundlage hergenommen wird: Die Zahlen. Uniper liefert! Uniper hat geliefert. Das Unternehmen hat [...]

