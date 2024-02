Vancouver, British Columbia, Kanada - 15. Februar 2024 / IRW-Press / - bettermoo(d) Food Corporation (CSE: MOOO), (OTCQB: MOOOF), (Frankfurt: 0I5A, WKN: A3D8PP) (das "Unternehmen" oder "bettermoo(d)"), ein aufstrebender Marktführer und Innovator im Bereich pflanzlicher Lebensmittel, freut sich bekannt zu geben, dass die größte kanadische Lebensmitteleinzelhandelskette (die "Kette") die Anzahl der "Banner Stores", die das Milchalternativgetränk Moodrink (das "Produkt") des Unternehmens führen, aufgestockt hat. Über den Vertriebspartner des Unternehmens, United Natural Food (UNFI) Kanada, wird der "Banner Store" der Kette in Ontario, der größte kanadische Einzelhändler (der "Einzelhändler"), Moodrink an mindestens 20 verschiedenen Standorten in der ganzen Provinz listen.

bettermoo(d) baut auf der Dynamik durch die kürzliche Expansion des Unternehmens in das Einzelhandelsnetz der Kette auf und freut sich sehr, dass Moodrink über den größten kanadischen Einzelhändler besser erhältlich ist. Mit dieser strategischen Listung wird Moodrink nunmehr in mindestens 20 Geschäften des Einzelhändlers in ganz Ontario zugänglich sein, sodass die Verfügbarkeit des pflanzlichen Milchersatzprodukts für Kanadier einen großen Schritt vorankommt. Diese bedeutende Entwicklung verbessert die Präsenz von Moodrink noch weiter und ergänzt die bereits bestehende Verfügbarkeit in den "Banner Stores" der Kette in ganz Kanada (siehe die Pressemitteilung des Unternehmens vom 2. Februar 2024).

Diese strategische Listung steht im Einklang mit der steigenden Verbrauchernachfrage nach vielfältigen, innovativen Milchalternativen und bietet den Kanadiern eine komfortable und attraktive Wahlmöglichkeit in ihren lokalen Lebensmittelgeschäften. Da immer mehr Kanadier umweltbewusste Optionen wollen, unterstreicht die Aufnahme von Moodrink durch den Einzelhändler das Bestreben von bettermoo(d), eine umweltfreundlichere und gesündere Zukunft zu fördern. Diese Entwicklung stärkt die Position der Marke als führende Kraft im Bereich pflanzlicher Lebensmittel - einer Marke, die wohlschmeckende, umweltfreundliche Alternativen bereitstellen will, welche sich den weiterentwickelnden Präferenzen der heutigen bewussten Konsumenten bedienen.

"Wir freuen uns außerordentlich, die erweiterte Erhältlichkeit von Moodrink für Kanadier über die Filialen des Einzelhändlers bekannt zu geben; dies ist ein strategischer Schritt, der die Markenpräsenz von bettermoo(d) im ganzen Land erheblich verbessert. Diese Listung ist ein zentraler Schritt hin zum Erreichen eines unserer Kernziele - im Bereich pflanzlicher Lebensmittel zu einer führenden Marke zu werden. Während wir unsere Präsenz in der Kette und deren "Banner Stores" weiter ausbauen, sind wir zuversichtlich, dass wir mit unserem Ziel, signifikantes Wachstum für das Unternehmen zu erzielen, auf einem vielversprechenden Weg sind", erklärte Nima Bahrami, CEO von bettermoo(d).

ÜBER BETTERMOO(D) FOOD CORPORATION

bettermoo(d) Food Corporation ist ein innovatives Unternehmen für pflanzliche Milchalternativen im Bereich Lebensmittel und Getränke mit Sitz in Vancouver, British Columbia, Kanada, das mit MoodrinkTM ein nahrhaftes Milchalternativgetränk mit einem revolutionären Geschmack auf den Markt bringt. MoodrinkTM enthält eine Mischung von Kräutern und Blumen, ähnlich dessen, was Kühe vor der Zeit der Massentierhaltung gefressen haben. Ähnlich wie bei reichhaltigen Milchprodukten werden MoodrinkTM pflanzliche Fette und Vitamine hinzugesetzt, sodass die Verbraucher in keiner Weise auf Geschmack verzichten müssen. Der MoodrinkTM ist erst der Anfang der Revolution für bettermoo(d), das in Vancouver ansässige Unternehmen für Milchalternativen.

Getreu dem Motto "What A Cow Eats and A Human Needs" (Was die Kuh frisst und der Mensch braucht) hat sich bettermoo(d) zum Ziel gesetzt, milchfreie Produkte zu produzieren, die sowohl für den Menschen als auch für den Planeten gut sind, wobei sichergestellt wird, dass alle Produkte nährstoffreich sind und aus nachhaltigen Quellen stammen und dass sie zudem den großartigen Geschmack traditioneller Milch aus den Alpenregionen der Schweiz, Frankreichs und Österreichs nachbilden. In Zusammenarbeit mit Lebensmittelwissenschaftlern verfolgt das Unternehmen das Ziel, kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsprogramme für Lebensmittel durchzuführen, um eine vollständige Produktlinie von Milchalternativen, einschließlich Moogurt und Buetter, sowie viele andere Produkte auf den Markt zu bringen, die besser für SIE und für den Planeten sind.

