"Takkt war schon immer ein Zykliker", sagt Lars Bolscho, Finanzvorstand von Takkt, bei seiner Präsentation auf den Hamburger Investorentagen - kurz HIT. Entsprechend hat der Versandhändler für Büro- und Geschäftsausstattungen 2023 auch kein leichtes Jahr hinter sich. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) liegt mit 111,8 Mio. Euro zwar exakt in dem von ... The post Aktuell zu Ihren Aktien: Takkt, ThyssenKrupp appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...