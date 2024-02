Highlights



Umsatz im vierten Quartal von 2,6 Milliarden USD; GXO zuzurechnende Nettoertrag von 73 Millionen USD; bereinigtes EBITDA 1 von 193 Million USD; verwässertes EPS von 0,61 USD und bereinigtes verwässertes EPS 1 von 0,70 USD

Umsatz im vierten Quartal von 9,8 Milliarden USD; GXO zuzurechnender Nettoertrag von 229 Millionen USD; bereinigtes EBITDA 1 von 741 Million USD; verwässertes EPS von 1,92 USD und bereinigtes verwässertes EPS 1 von 2,59 USD

Cashflow aus der Geschäftstätigkeit für das Gesamtjahr von 558 Millionen USD, der 244 % des GXO zuzurechnenden Nettoertrags entspricht, und freier Cashflow 1 von 302 Millionen USD, was 41 % des bereinigten EBITDA 1 entspricht

Angekündigte Prognose für 2024 2 : Organisches Umsatzwachstum 1 von 2 % - 5 % Bereinigtes EBITDA 1 von 760 - 790 Millionen USD Bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie 1 von 2,70 USD - 2,90 USD Konversion des freien Cashflows 1 von 30 % - 40 % des bereinigten EBITDA 1



Wichtige Geschäftsereignisse

Mehr als 1 Milliarde USD Jahresumsatz im Jahr 2023; ~40 % durch Outsourcing

~600 Millionen USD an zusätzlichen Umsätzen für 2024 und ~230 Millionen USD an zusätzlichen Umsätzen für 2025 gebucht; 29 % höher als im letzten Jahr

Vertriebspipeline bleibt bei stark ca. 2 Milliarden USD

Abschluss der Übernahme von PFSweb am 23. Oktober 2023

GREENWICH, Conn., Feb. 16, 2024(NYSE: GXO) hat heute die Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2023 bekanntgegeben.

Malcolm Wilson, Chief Executive Officer von GXO, sagte: "Im vierten Quartal haben wir für unsere Kunden einen erfolgreichen operativen Höhepunkt erreicht und damit ein wirklich großartiges Jahr für GXO abgeschlossen".

"Im Jahr 2023 verzeichnete GXO ein starkes Wachstum bei Umsatz, Nettogewinn und bereinigtem EBITDA sowie Rekord-Cashflows aus dem operativen Geschäft und freien Cashflows und eine hervorragende Rendite auf das investierte Kapital. Wir erzielten einen enormen Gewinn aus Neugeschäften in Höhe von 1 Milliarde USD auf Jahresbasis, wobei fast 40 % auf Outsourcing entfallen, da immer mehr Unternehmen GXO für die Umgestaltung ihrer Lieferketten in Anspruch nehmen. Mit der Übernahme von PFS haben wir über 100 fantastische Marken in wachstumsstarken Vertikalmärkten übernommen und konzentrieren uns jetzt darauf, das Wachstum von PFS zu beschleunigen."

"Im Laufe des Jahres setzte GXO seine Führungsrolle in der Branche im Bereich der Automatisierung fort, indem es eine Rekordmenge an Robotik einsetzte und mehrere langfristige, hoch automatisierte Verträge mit globalen Blue-Chip-Unternehmen abschloss. Diese Unternehmen erwarten von GXO kontinuierliche Innovationen. Wir gehen davon aus, dass sich die Verbreitung von KI und Automatisierung auf betrieblicher Ebene im Jahr 2024 und darüber hinaus beschleunigen wird.

"Wir sind einzigartig positioniert, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre Abläufe in der Lieferkette heute produktiver und morgen widerstandsfähiger zu machen. Unsere Prognose für 2024 spiegelt ein weiteres Jahr soliden Umsatzwachstums sowie anhaltende Stärke bei Gewinn und Cashflow wider, und wir sind sehr erfreut über unseren langfristigen Wachstumspfad."

Ergebnis des vierten Quartals 2023

Der Umsatz stieg auf 2,6 Milliarden USD, verglichen mit 2,5 Milliarden USD im vierten Quartal 2022.

Das operative Ergebnis betrug 87 Millionen USD, verglichen mit 74 Millionen USD im vierten Quartal 2022. Der GXO zuzurechnende Nettoertrag stieg auf 73 Millionen USD, verglichen mit 46 Millionen USD im vierten Quartal 2022. Der verwässerte Gewinn je Aktie stieg auf 0,61 USD, verglichen mit 0,39 USD im vierten Quartal 2022.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation ("bereinigtes EBITDA1") betrug 193 Millionen USD gegenüber 205 Millionen USD im vierten Quartal 2022. Der GXO1 zuzurechnende bereinigte Nettoertrag belief sich auf 84 Millionen USD, verglichen mit 99 Millionen USD im vierten Quartal 2022. Das angepasste verwässerte Ergebnis je Aktie1 betrug 0,70 USD, verglichen mit 0,83 USD im vierten Quartal 2022.

GXO erwirtschaftete 215 Millionen USD an Cashflow aus der Geschäftstätigkeit, verglichen mit 226 Millionen USD im vierten Quartal 2022. Im vierten Quartal 2023 erwirtschaftete GXO einen freien Cashflow1 in Höhe von 151 Millionen USD, verglichen mit 141 Millionen USD im vierten Quartal 2022.

Gesamtjahresergebnisse für 2023

Der Umsatz stieg auf 9,8 Milliarden USD, verglichen mit 9,0 Milliarden USD im Jahr 2022.

Das operative Ergebnis stieg auf 318 Millionen USD, verglichen mit 242 Millionen USD im Jahr 2022. Der GXO zuzurechnende Nettoertrag stieg auf 229 Millionen USD, verglichen mit 197 Millionen USD im Jahr 2022. Der verwässerte Gewinn je Aktie stieg auf 1,92 USD, verglichen mit 1,67 USD im Jahr 2022.

Das bereinigte EBITDA1 stieg auf 741 Millionen USD, verglichen mit 728 Millionen USD im Jahr 2022. Der GXO1 zuzurechnende bereinigte Nettoertrag betrug 309 Millionen USD, verglichen mit 335 Millionen USD im Jahr 2022. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie1 betrug 2,59 USD, verglichen mit 2,85 USD im Jahr 2022.

GXO erwirtschaftete 558 Millionen USD an Cashflow aus der Geschäftstätigkeit, verglichen mit 542 Millionen USD im Jahr 2022. GXO erwirtschaftete einen freien Cashflow1 in Höhe von 302 Millionen USD, verglichen mit 240 Millionen USD im Jahr 2022. Das Verhältnis des Cashflows aus der Geschäftstätigkeit zum GXO zuzurechnenden Nettoertrag und zur Konversion freien Cashflows1 betrug für das Jahr 2023 244 % bzw. 41 %. Das Verhältnis des Cashflows aus der Geschäftstätigkeit zum GXO zuzurechnenden Nettoertrag und zur Konversion freien Cashflows1 betrug für das Jahr 2022 275% bzw. 33%.

Das Verhältnis des GXO zuzurechnenden Nettoertrags zum durchschnittlich investierten Kapital und zur Betriebsrendite auf das investierte Kapital1 betrug für das Jahr 2023 22 % bzw. 36 %.

Barguthaben und offene Forderungen

Zum 31. Dezember 2023 beliefen sich die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie die ausstehenden Schulden auf 468 Millionen USD bzw. 1,6 Milliarden USD. Die Bilanz von GXO ist nach wie vor eine Investment-Grade-Bilanz. GXO erhielt zudem im Laufe des Jahres 2023 von S&P, Moody's und Fitch Hochstufungen der Prognosen zu seinem Kreditrating.

Prognose für 20242

Die Finanzprognose der Firma GXO für das Jahr 2024 lautet wie folgt:

Organisches Umsatzwachstum 1 von 2 % bis 5 %;

von 2 % bis 5 %; Bereinigtes EBITDA 1 von 760 bis 790 Millionen USD

von 760 bis 790 Millionen USD Bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie 1 von 2,70 bis 2,90 USD; und

von 2,70 bis 2,90 USD; und Konversion des freien Cashflows1 von 30 % bis 40 % des bereinigten EBITDA1.

Telefonkonferenz

Über GXO Logistics

GXO Logistics, Inc.

Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen

Gemäß den Vorgaben der Securities and Exchange Commission ("SEC") stellen wir Überleitungen der nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen in dieser Pressemitteilung auf die am unmittelbarsten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen bereit, die in den nachfolgenden Finanztabellen dargelegt sind.

Die nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen von GXO in dieser Pressemitteilung umfassen: bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ("bereinigtes EBITDA"), bereinigte EBITDA-Marge, bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ("bereinigtes EBITA"), bereinigtes EBITA, abzüglich gezahlter Ertragsteuern, bereinigte EBITA-Marge, bereinigter, GXO zurechenbarer Nettogewinn, bereinigter Gewinn je Aktie (unverwässert und verwässert) ("bereinigter Gewinn je Aktie"), freier Cashflow, Konversion des freien Cashflows, organischer Umsatz, organisches Umsatzwachstum, Nettoverschuldungsgrad, Nettoverschuldung und Betriebsrendite auf das investierte Kapital ("ROIC").

Wir glauben, dass die vorstehenden bereinigten Finanzkennzahlen die Analyse unserer laufenden Geschäftstätigkeit erleichtern, da in ihnen bestimmte Elemente nicht enthalten sind, die nicht die eigentliche operative Performance von GXO widerspiegeln und mit dieser nicht in Zusammenhang stehen, und dass sie Anleger beim Vergleich mit vorherigen Berichtszeiträumen und bei der Beurteilung von Trends bezüglich unserer zugrunde liegenden Geschäftstätigkeit unterstützen können. Andere Unternehmen können diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen auf andere Weise berechnen, sodass unsere Kennzahlen möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar sind. Die nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen von GXO sollten nur als ergänzende Kennzahlen zu unserer operativen Performance dienen.

Das bereinigte EBITDA, das bereinigte EBITA, der GXO zuzurechnende bereinigte Nettoertrag und das bereinigte EPS wurden um Transaktions- und Integrationskosten bereinigt, ebenso wie um Umstrukturierungskosten, und es können noch weitere Bereinigungen vorgenommen worden sein, wie aus den nachstehenden Finanztabellen hervorgeht. Bereinigungen um Transaktions- und Integrationskosten betreffen im Allgemeinen zusätzliche Kosten, die aus einer tatsächlichen oder geplanten Übernahme, Veräußerung oder Ausgliederung resultieren, und können Transaktionskosten, Beratungskosten, Halteprämien, interne Löhne und Gehälter (soweit die Personen in Vollzeit Integrations- und Umstrukturierungstätigkeiten zugewiesen sind) und bestimmte Kosten in Zusammenhang mit der Integration und der Abtrennung von IT-Systemen umfassen. Umstrukturierungskosten beziehen sich hauptsächlich auf Abfindungskosten in Verbindung mit Initiativen zur Geschäftsoptimierung.

Wir glauben, dass der freie Cashflow und die Konversion des freien Cashflows wichtige Kennzahlen unserer Fähigkeit zur Rückzahlung fälliger Schuldtitel oder zur Finanzierung einer sonstigen Verwendung von Kapital sind, die unserer Ansicht nach den Wert für die Aktionäre steigert. Wir berechnen den freien Cashflow als Cashflow aus der Geschäftstätigkeit abzüglich der Investitionsausgaben und zuzüglich der Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen. Wir berechnen die Konversion des freien Cashflows als freien Cashflow geteilt durch das bereinigte EBITDA, ausgedrückt in Prozent.

Wir glauben, dass das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge, das bereinigte EBITA, das bereinigte EBITA abzüglich der gezahlten Einkommensteuern sowie die bereinigte EBITA-Marge die Vergleichbarkeit zwischen Berichtszeiträumen verbessern, indem sie die Auswirkungen unserer Kapitalstruktur (Zins- und Finanzierungsaufwendungen), Vermögensbasis (Abschreibungsaufwand), steuerliche Auswirkung und andere Bereinigungen gemäß den beigefügten Tabellen ausklammern, die nach Auffassung des Managements nicht das eigentliche operative Geschäft widerspiegeln, und damit die Anleger bei der Beurteilung von Trends bezüglich unserer zugrunde liegenden Geschäftstätigkeit unterstützen.

Wir glauben, dass der bereinigte Nettoertrag, der GXO zuzurechnen ist, und das bereinigte EPS die Vergleichbarkeit unserer operativen Ergebnisse zwischen Berichtszeiträumen verbessern, indem die Auswirkungen bestimmter Kosten und Gewinne ausgeklammert werden, die nach Auffassung des Managements nicht unser eigentliches operatives Geschäft widerspiegeln, einschließlich der Abschreibung von übernahmebezogenen immateriellen Vermögenswerten.

Wir glauben, dass der organische Umsatz und das organische Umsatzwachstum wichtige Kennzahlen sind, da diese die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen, Umsätze aus übernommenen Unternehmen und Umsätze aus entkonsolidierten Geschäftsbereichen ausklammern.

Wir sind der Ansicht, dass der Nettoverschuldungsgrad und die Nettoverschuldung wichtige Indikatoren für unsere Gesamtliquidität sind. Sie werden berechnet, indem die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente von der Gesamtverschuldung und der Nettoverschuldung im Verhältnis zu unserem bereinigten EBITDA abgezogen werden. Wir berechnen das ROIC als unser bereinigtes EBITA nach Abzug von gezahlten Ertragsteuern und dividiert durch das durchschnittlich investierte Kapital. Wir sind der Auffassung, dass das ROIC den Anlegern eine wichtige Perspektive darauf bietet, wie wirksam GXO Kapital einsetzt, und nutzen diese Kennzahl intern als Ziel auf hoher Ebene, um die Gesamtperformance über den gesamten Geschäftszyklus hinweg zu beurteilen.

Das Management nutzt diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen bei finanziellen, operativen und Planungsentscheidungen sowie bei der Beurteilung der laufenden Performance von GXO.

In Bezug auf unsere Finanzziele für das Gesamtjahr 2024 in Bezug auf organisches Umsatzwachstum, bereinigtes EBITDA, bereinigtes verwässertes EPS und Konversion des freien Cashflows ist eine Abstimmung dieser nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen mit den entsprechenden GAAP-Kennzahlen aufgrund der Variabilität und Komplexität der oben beschriebenen Abstimmungsposten, die wir von diesen nicht auf GAAP basierenden Zielkennzahlen ausschließen, nicht ohne unangemessenen Aufwand möglich. Die Variabilität dieser Elemente kann eine erhebliche Auswirkung auf unsere künftigen Geschäftsergebnisse gemäß GAAP haben, weshalb wir nicht in der Lage sind, die zukunftsgerichtete Gewinn- und Verlustrechnung gemäß GAAP zu erstellen, die für die Erstellung einer solchen Überleitung erforderlich wäre.

GXO Logistics, Inc.

Consolidated Statements of Operations

(Unaudited) Three Months Ended

December 31, Year Ended

December 31, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2023 2022 2023 2022 Revenue $ 2,590 $ 2,467 $ 9,778 $ 8,993 Direct operating expense 2,160 2,035 8,035 7,443 Selling, general and administrative expense 237 249 998 886 Depreciation and amortization expense 93 87 361 329 Transaction and integration costs 12 4 34 61 Restructuring costs and other 1 18 32 32 Operating income 87 74 318 242 Other income (expense), net (7 ) (5 ) 1 51 Interest expense, net (12 ) (10 ) (53 ) (29 ) Income before income taxes 68 59 266 264 Income tax (expense) benefit 5 (13 ) (33 ) (64 ) Net income 73 46 233 200 Net income attributable to noncontrolling interests - - (4 ) (3 ) Net income attributable to GXO $ 73 $ 46 $ 229 $ 197 Earnings per share Basic $ 0.61 $ 0.39 $ 1.93 $ 1.68 Diluted $ 0.61 $ 0.39 $ 1.92 $ 1.67 Weighted-average common shares outstanding Basic 118,983 118,658 118,908 117,050 Diluted 119,671 119,126 119,490 117,616

GXO Logistics, Inc.

Consolidated Balance Sheets

(Unaudited) December 31, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2023 2022 ASSETS Current assets Cash and cash equivalents $ 468 $ 495 Accounts receivable, net of allowance of $11 and $12 1,753 1,647 Other current assets 347 286 Total current assets 2,568 2,428 Long-term assets Property and equipment, net of accumulated depreciation of $1,545 and $1,297 953 960 Operating lease assets 2,201 2,227 Goodwill 2,891 2,728 Intangible assets, net of accumulated amortization of $528 and $456 567 570 Other long-term assets 327 306 Total long-term assets 6,939 6,791 Total assets $ 9,507 $ 9,219 LIABILITIES AND EQUITY Current liabilities Accounts payable $ 709 $ 717 Accrued expenses 966 995 Current debt 27 67 Current operating lease liabilities 597 560 Other current liabilities 327 193 Total current liabilities 2,626 2,532 Long-term liabilities Long-term debt 1,620 1,739 Long-term operating lease liabilities 1,842 1,853 Other long-term liabilities 473 417 Total long-term liabilities 3,935 4,009 Commitments and Contingencies Stockholders' Equity Common Stock, $0.01 par value per share; 300,000 shares authorized, 119,057 and 118,728 shares issued and outstanding 1 1 Preferred Stock, $0.01 par value per share; 10,000 shares authorized, none issued and outstanding - - Additional paid-in capital 2,598 2,575 Retained earnings 552 323 Accumulated other comprehensive loss (239 ) (254 ) Total stockholders' equity before noncontrolling interests 2,912 2,645 Noncontrolling interests 34 33 Total equity 2,946 2,678 Total liabilities and equity $ 9,507 $ 9,219

GXO Logistics, Inc.

Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited) Year Ended

December 31, (In millions) 2023 2022 Cash flows from operating activities: Net income $ 233 $ 200 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities Depreciation and amortization expense 361 329 Stock-based compensation expense 35 33 Deferred tax benefit (41 ) (7 ) Other 23 (17 ) Changes in operating assets and liabilities Accounts receivable (17 ) (71 ) Other assets 28 24 Accounts payable (3 ) 45 Accrued expenses and other liabilities (61 ) 6 Net cash provided by operating activities 558 542 Cash flows from investing activities: Capital expenditures (274 ) (342 ) Proceeds from sale of property and equipment 18 40 Acquisition of business, net of cash acquired (149 ) (876 ) Cross-currency swap agreements settlement (3 ) 21 Other (2 ) 8 Net cash used in investing activities (410 ) (1,149 ) Cash flows from financing activities: Proceeds from debt, net - 917 Repayments of debt, net (140 ) (82 ) Repayment of finance lease obligations (29 ) (33 ) Taxes paid related to net share settlement of equity awards (12 ) (16 ) Other (5 ) 1 Net cash (used in) provided by financing activities (186 ) 787 Effect of exchange rates on cash and cash equivalents 13 (18 ) Net (decrease) increase in cash, restricted cash and cash equivalents (25 ) 162 Cash, restricted cash and cash equivalents, beginning of year 495 333 Cash, restricted cash and cash equivalents, end of year $ 470 $ 495 Reconciliation of cash, restricted cash and cash equivalents Cash and cash equivalents $ 468 $ 495 Restricted cash (included in Other long-term assets) 2 - Total cash, restricted cash and cash equivalents $ 470 $ 495

GXO Logistics, Inc.

Consolidated Statements of Cash Flows Year Ended

December 31, (In millions) 2023 2022 Supplemental cash flow information: Cash paid for interest, net $ 57 $ 34 Cash paid for income taxes, net 84 111 Noncash investing and financing activities: Common stock issued for acquisition $ - $ 204

GXO Logistics, Inc.

Key Data

Disaggregation of Revenue

(Unaudited)

Die nach geografischen Gebieten aufgeschlüsselten Einnahmen stellen sich wie folgt dar:

Three Months

Ended December 31, Year Ended

December 31, (In millions) 2023 2022 2023 2022 United Kingdom $ 969 $ 922 $ 3,664 $ 3,293 United States 792 786 2,909 2,861 Netherlands 221 191 831 699 France 204 199 830 729 Spain 133 128 529 488 Italy 103 88 382 331 Other 168 153 633 592 Total $ 2,590 $ 2,467 $ 9,778 $ 8,993

Die Einnahmen des Unternehmens können auch nach der Hauptbranche des Kunden aufgeschlüsselt werden. Die Einnahmen wurden wie folgt nach Branchen aufgeschlüsselt:

Three Months Ended

December 31, Year Ended

December 31, (In millions) 2023 2022 2023 2022 Omnichannel retail $ 1,092 $ 1,031 $ 4,100 $ 3,649 Technology and consumer electronics 382 374 1,467 1,337 Food and beverage 327 318 1,331 1,327 Industrial and manufacturing 266 269 1,078 1,076 Consumer packaged goods 325 252 1,027 915 Other 198 223 775 689 Total $ 2,590 $ 2,467 $ 9,778 $ 8,993

GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income to Adjusted EBITDA and Adjusted EBITA

and Adjusted EBITDA and Adjusted EBITA Margins

(Unaudited) Three Months Ended

December 31, Year Ended

December 31, (In millions) 2023 2022 2023 2022 Net income attributable to GXO $ 73 $ 46 $ 229 $ 197 Net income attributable to noncontrolling interest - - 4 3 Net income $ 73 $ 46 $ 233 $ 200 Interest expense, net 12 10 53 29 Income tax expense (benefit) (5 ) 13 33 64 Depreciation and amortization expense 93 87 361 329 Transaction and integration costs 12 4 34 61 Restructuring costs and other 1 18 32 32 Unrealized (gain) loss on foreign currency options and other 7 27 (5 ) 13 Adjusted EBITDA(1) $ 193 $ 205 $ 741 $ 728 Less: Depreciation 76 67 290 261 Adjusted EBITA(1) $ 117 $ 138 $ 451 $ 467 Revenue $ 2,590 $ 2,467 $ 9,778 $ 8,993 Adjusted EBITDA margin(1)(2) 7.5 % 8.3 % 7.6 % 8.1 % Adjusted EBITA margin(1)(3) 4.5 % 5.6 % 4.6 % 5.2 %

(1) Siehe den Abschnitt "Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" dieser Pressemitteilung.

(2) Die bereinigte EBITDA-Marge wird als bereinigtes EBITDA dividiert durch den Umsatz berechnet.

(3) Die bereinigte EBITA-Marge wird als bereinigtes EBITA dividiert durch den Umsatz berechnet.

GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income to Adjusted Net Income

and Adjusted Earnings Per Share

(Unaudited) Three Months Ended

December 31, Year Ended

December 31, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2023 2022 2023 2022 Net income attributable to GXO $ 73 $ 46 $ 229 $ 197 Amortization expense 17 20 71 68 Transaction and integration costs 12 4 34 61 Restructuring costs and other 1 18 32 32 Unrealized (gain) loss on foreign currency options and other 7 27 (5 ) 13 Income tax associated with the adjustments above(1) (9 ) (16 ) (30 ) (36 ) Discrete tax benefit(2) (17 ) - (22 ) - Adjusted net income attributable to GXO(3) $ 84 $ 99 $ 309 $ 335 Adjusted basic earnings per share(3) $ 0.71 $ 0.83 $ 2.60 $ 2.86 Adjusted diluted earnings per share(3) $ 0.70 $ 0.83 $ 2.59 $ 2.85 Weighted-average common shares outstanding Basic 118,983 118,658 118,908 117,050 Diluted 119,671 119,126 119,490 117,616

(1) Die auf die Posten angerechnete Einkommenssteuer basiert auf dem jährlichen effektiven GAAP-Steuersatz.

(2) Separate Steuervorteile aus immateriellen Vermögenswerten und der Auflösung von Wertberichtigungen.

(3) Siehe den Abschnitt "Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" dieser Pressemitteilung.

GXO Logistics, Inc.

Other Reconciliations

(Unaudited)

Überleitung von Cashflows aus Geschäftstätigkeit auf den freien Cashflow:

Three Months Ended

December 31, Year Ended

December 31, (In millions) 2023 2022 2023 2022 Cash flows from operations $ 215 $ 226 $ 558 $ 542 Capital expenditures (69 ) (103 ) (274 ) (342 ) Proceeds from sales of property and equipment 5 18 18 40 Free cash flow(1) $ 151 $ 141 $ 302 $ 240 Cash flows from operations to net income attributable to GXO 243.7 % 275.1 % Free cash flow conversion(1) 40.8 % 33.0 %

(1) Siehe den Abschnitt "Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen berechnet die Konversion des freien Cashflows als freien Cashflow geteilt durch das bereinigte EBITDA, ausgedrückt als Prozentsatz.





Überleitung des Umsatzes auf den organischen Umsatz:

Three Months Ended

December 31, Year Ended

December 31, (In millions) 2023 2022 2023 2022 Revenue $ 2,590 $ 2,467 $ 9,778 $ 8,993 Revenue from acquired business(1) (82 ) - (460 ) - Revenue from deconsolidation - - - (20 ) Foreign exchange rates (97 ) - (140 ) - Organic revenue(2) $ 2,411 $ 2,467 $ 9,178 $ 8,973 Revenue growth(3) 5.0 % 8.7 % Organic revenue growth(2)(4) (2.3 )% 2.3 %

(1) Das Unternehmen schließt im aktuellen Berichtszeitraum die Einnahmen aus dem übernommenen Unternehmen aus, für die es keine vergleichbaren Einnahmen im vorherigen Berichtszeitraum gibt.

(2) Siehe den Abschnitt "Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" dieser Pressemitteilung.

(3) Das Umsatzwachstum wird berechnet als die Veränderung des Umsatzes im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, dividiert durch die Vorperiode und ausgedrückt als Prozentwert.

(4) Das organische Umsatzwachstum wird berechnet als Veränderung des organischen Umsatzes im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, dividiert durch die Vorperiode und ausgedrückt als Prozentwert.

GXO Logistics, Inc.

Liquidity Reconciliations

(Unaudited)

Überleitung von Gesamtverschuldung und Nettoverschuldung:

(In millions) December 31, 2023 Current debt $ 27 Long-term debt 1,620 Total debt $ 1,647 Less: Cash and cash equivalents (468 ) Net debt(1) $ 1,179

(1) Siehe den Abschnitt "Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" dieser Pressemitteilung.





Überleitung des Verhältnisses von Gesamtverschuldung zu dem der GXO zurechenbaren Nettogewinn:

(In millions) December 31, 2023 Total debt $ 1,647 Net income attributable to GXO $ 229 Debt to net income attributable to GXO ratio 7.2x

Überleitung des Verhältnisses der Nettohebelung:

(In millions) December 31, 2023 Net debt $ 1,179 Adjusted EBITDA(1) $ 741 Net leverage ratio(1) 1.6x

(1) Siehe den Abschnitt "Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" dieser Pressemitteilung.

GXO Logistics, Inc.

Liquidity Reconciliations

(Unaudited)

Überleitung von Gesamtverschuldung und Nettoverschuldung:

(In millions) December 31, 2022 Current debt $ 67 Long-term debt 1,739 Total debt $ 1,806 Less: Cash and cash equivalents (495 ) Net debt(1) $ 1,311

(1) Siehe den Abschnitt "Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" dieser Pressemitteilung.





Überleitung des Verhältnisses von Gesamtverschuldung zu dem der GXO zurechenbaren Nettogewinn:

(In millions) December 31, 2022 Total debt $ 1,806 Net income attributable to GXO $ 197 Debt to net income attributable to GXO ratio 9.2x



Überleitung des Verhältnisses der Nettohebelung:

(In millions) December 31, 2022 Net debt $ 1,311 Adjusted EBITDA(1) $ 728 Net leverage ratio(1) 1.8x

(1) Siehe den Abschnitt "Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" dieser Pressemitteilung.

GXO Logistics, Inc.

Return on Invested Capital

(Unaudited)

Bereinigtes EBITA, abzüglich der gezahlten Ertragsteuern:

Year Ended (In millions) December 31, 2023 Adjusted EBITA(1) $ 451 Less: Cash paid for income taxes (84 ) Adjusted EBITA(1), net of income taxes paid $ 367

(1) Siehe den Abschnitt "Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" dieser Pressemitteilung.





Rendite auf das investierte Kapital:

Year Ended December 31, (In millions) 2023 2022 Average Selected Assets: Accounts receivable, net $ 1,753 $ 1,647 $ 1,700 Other current assets 347 286 317 Property and equipment, net 953 960 957 Selected Liabilities: Accounts payable $ (709 ) $ (717 ) $ (713 ) Accrued expenses (966 ) (995 ) (981 ) Other current liabilities (327 ) (193 ) (260 ) Invested capital $ 1,051 $ 988 $ 1,020 Net income attributable to GXO to average invested capital 22.5 % Operating return on invested capital(1)(2) 36.0 %

(1) Die Quote der Betriebsrendite auf das investierte Kapital wird als das bereinigte EBITA nach Abzug gezahlter Ertragsteuern und dividiert durch das durchschnittlich investierte Kapital berechnet.

(2) Siehe den Abschnitt "Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" dieser Pressemitteilung.

_________________________

1 Definitionen für nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen finden Sie im Abschnitt "Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" dieser Pressemitteilung.

2 Unser Ausblick basiert auf den aktuellen Wechselkursen.