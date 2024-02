WASHINGTON/TEL AVIV (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat in einem Telefonat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu erneut den Schutz der Zivilbevölkerung in Rafah im Süden des Gazastreifens vor einer dort geplanten Bodenoffensive angemahnt. Biden habe in dem Gespräch seine Ansicht bekräftigt, "dass eine Militäroperation nicht ohne einen glaubwürdigen und durchführbaren Plan zur Gewährleistung der Sicherheit und Unterstützung der Zivilbevölkerung in Rafah stattfinden sollte", teilte das Weiße Haus in der Nacht zum Freitag mit. Im seit über vier Monaten dauernden Krieg gegen die islamistische Hamas bereitet sich Israel derzeit auf eine Militäroffensive in der an Ägypten grenzenden Stadt vor. Zu diesem Zwecke soll das Militär Planungen ausarbeiten, die auch eine Evakuierung von Hunderttausenden Zivilisten vorsehen, die dort auf engstem Raum Schutz suchen. Das geplante Vorhaben in der überfüllten Stadt stößt international auf starke Kritik./ln/DP/zb

Jetzt den vollständigen Artikel lesen