Es ist der Traum vieler Anleger eines Tages von Dividenden leben zu können. Doch wie viel Vermögen braucht es eigentlich wirklich, um von den Ausschüttungen leben zu können? Was muss man sparen? Und was sollte zudem beachtet werden? In der Hängematte liegen und das Einkommen durch Dividenden bestreiten? Das ist für viele Anleger ein Traum, dessen Erfüllung schwierig ist. Denn tatsächlich braucht es ein beachtliches Vermögen, um von Ausschüttungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...