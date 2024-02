DJ MÄRKTE ASIEN/Fest - Gute US-Vorgaben treiben an

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Mit kräftigen Aufschlägen zeigen sich die Börsen in Ostasien zum Wochenausklang. Teilnehmer verweisen zur Begründung vor allem auf die positiven US-Vorgaben. Die jüngsten US-Konjunkturdaten lieferten der Zinsdebatte neue Nahrung. Einerseits schürten diese den Konjunkturoptimismus, ohne jedoch die Hoffnung auf baldige US-Zinssenkungen gänzlich abzuwürgen. Das deutlichste Plus verzeichnet der Hang-Seng-Index in Hongkong, für den es um 2,4 Prozent nach oben geht. Hier zeigen sich vor allen die Werte aus dem Immobilien-Sektor mit kräftigen Aufschlägen. Erneut nicht gehandelt wird dagegen in Schanghai, wo weiterhin der Beginn des Jahres des Drachen gefeiert wird. Hier startet der Handel am Montag wieder.

Die wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten fielen besser als gedacht aus und deuteten weiterhin auf einen robusten Arbeitsmarkt hin. Auch die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hatte sich stärker aufgehellt als erwartet. Zudem gab es Preisdaten, die für ein Anhalten einer hohen Teuerung sprachen. Dagegen reduzierte sich der Einzelhandelsumsatz im Januar stärker als erwartet und auch die Industrieproduktion zeigten sich schwächer als vorhergesagt, was Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung der Fed schürte.

Der Nikkei-225 in Tokio gewinnt 1,0 Prozent auf 38.551 Punkte, womit sich der Index erneut in der Nähe eines Rekordhochs befindet. Der Index hat jedoch einen Teil seiner Gewinne zwischenzeitlich wieder eingebüßt. Der Kospi in Seoul steigt um 1,3 Prozent. Hier stützen auch positive Arbeitsmarktdaten für Januar. Südkorea hat 380.000 neue Stellen im Vergleich zum Vorjahr geschaffen, wobei die saisonbereinigte Arbeitslosenquote von revidierten 3,2 Prozent im Dezember auf 3,0 Prozent fiel.

In Sydney, wo der Handel bereits beendet ist, ging es für den S&P/ASX 200 um 0,7 Prozent nach oben.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.655,90 +0,7% +0,9% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.551,12 +1,0% +12,7% 07:00 Kospi (Seoul) 2.646,77 +1,3% -0,3% 07:00 Schanghai-Comp. FEIERTAG Hang-Seng (Hongk.) 16.323,13 +2,4% -6,8% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.212,19 +1,1% -3,3% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.530,93 +0,2% +5,0% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:35 % YTD EUR/USD 1,0760 -0,1% 1,0772 1,0738 -2,6% EUR/JPY 161,69 +0,1% 161,50 161,22 +3,9% EUR/GBP 0,8552 +0,0% 0,8548 0,8554 -1,4% GBP/USD 1,2581 -0,2% 1,2603 1,2554 -1,2% USD/JPY 150,27 +0,2% 149,91 150,13 +6,6% USD/KRW 1.333,45 +0,1% 1.331,54 1.333,46 +2,7% USD/CNY 7,1195 +0,1% 7,1151 7,1155 +0,3% USD/CNH 7,2192 +0,0% 7,2180 7,2237 +1,4% USD/HKD 7,8218 +0,0% 7,8195 7,8194 +0,1% AUD/USD 0,6519 -0,1% 0,6525 0,6496 -4,3% NZD/USD 0,6099 -0,1% 0,6107 0,6091 -3,5% Bitcoin BTC/USD 52.200,14 +1,0% 51.707,62 52.026,17 +19,9% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,05 78,03 +0,0% +0,02 +8,1% Brent/ICE 82,79 82,86 -0,1% -0,07 +7,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.003,76 2.004,41 -0,0% -0,65 -2,8% Silber (Spot) 22,97 22,98 -0,0% -0,01 -3,4% Platin (Spot) 896,93 900,50 -0,4% -3,58 -9,6% Kupfer-Future 0,00 3,76 0% 0 -3,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

