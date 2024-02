DJ PTA-News: Rosenbauer International AG: Thomas Biringer interimistischer CTO von Rosenbauer

Leonding (pta/16.02.2024/07:30) - Thomas Biringer, 55, übernimmt mit 11. März dieses Jahres die Funktion des interimistischen Chief Technology Officer (CTO) der börsenotierten Rosenbauer International. Der gebürtige Oberösterreicher hat nach einem Mechatronik-Studium an der Linzer Johannes-Kepler-Universität umfangreiche Erfahrungen in der internationalen Fahrzeugindustrie, darunter MAGNA, BMW und Daimler, gesammelt. Bereits 2009 hat Thomas Biringer Rosenbauer beim Aufbau einer Produktionsstätte unterstützt, zuletzt war er als COO für die Schwarzmüller Gruppe, einem führenden Hersteller von LKW-Aufbauten, tätig.

"Ich freue mich, mit Thomas Biringer einen bewährten Industriemanager mit umfangreicher Branchenkenntnis in unserem Team begrüßen zu dürfen", sagt Sebastian Wolf, CEO der Rosenbauer International AG, "Mit seiner Unterstützung wollen wir unsere Maßnahmen zur Effizienzsteigerung noch einmal ausweiten und schnellere sowie robustere Produktionsprozesse schaffen."

