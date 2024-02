Der in der Schweiz notierte Verpackungshersteller Aluflexpack AG, der bekanntlich zu Michael Tojners Montana Tech Components (MTC) gehört, bekommt einen neuen Eigentümer, und zwar die österreichische Constantia Flexibles (ehemals Börsekandidat). Constantia habe eine Vereinbarung zum Erwerb von rund 57 Prozent der Aktien der Aluflexpack AG durch Montana Tech Components und Xoris GmbH getroffen, heißt es in einer Mitteilung. Constantia plant ein Übernahmeangebot in Cash für alle öffentlich gehaltenen Namenaktien von Aluflexpack für CHF 15,00 je Aktie bis CHF 18,75 je Aktie an. Die Aluflexpack-Aktie schloss am Donnerstag bei 8,71 CHF, der Ausgabepreis beim IPO im Juni 2019 lag bei 21,00 CHF. Der Verwaltungsrat von Aluflexpack habe einstimmig ...

