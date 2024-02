Der DAX hat sich am Donnerstag in Rekordlaune gezeigt und bei 17.089 Zählern einen neuen Höchststand erreicht. Am Ende ging er 0,6 Prozent höher als am Vortag bei 17.046,69 Zählern aus dem Handel. Und am heutigen Freitag könnte bereits das nächste neue Rekordhoch folgen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,3 Prozent höher auf 17.105 Punkte.Auf der Terminseite ist es zum Wochenschluss recht ruhig. Sartorius veröffentlicht seine detaillierten Zahlen zum vergangenen Geschäftsjahr. ...

