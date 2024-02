Steht bei diesen beiden Aktien demnächst eine Rallye an? Die Bank of America sagt ja und hält sogar ein Upside-Potenzial von bis zu 160 Prozent bei einem Wertpapier für möglich. Wenn die Analysten der Bank of America bei Aktien von dreistelligen Kurspotenzialen sprechen, dann sollten Anleger aufmerksam werden. Vor allem, wenn der Bankriese nicht die einzige Instanz ist, die bei diesen Aktien eine Rallye 2024 für möglich hält. Ist der Optimismus begründet? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...