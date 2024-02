Der DAX (WKN: 846900) hat am Donnerstag den Sprung auf ein neues Rekordhoch geschafft. Zum Handelsende notierte das größte deutsche Börsenbarometer +0,6% höher bei 17.046 Punkten. Die US-Indizes setzten ihre Aufwärtsbewegung fort. Schon am Morgen zeichnete sich ein sehr positiver Handelstag ab. Die deutschen Standardwerte starteten Gap up und knapp 80 Punkte über dem Schlusskurs vom Mittwoch in den Tag und kletterten im frühen Handel auf eine neue ...

