News von Trading-Treff.de Die Range ist überwunden, neue Allzeithochs erreicht! Was soll den DAX jetzt noch aufhalten? Lesen Sie es, hier im Artikel. Starke US Börsen, stärkerer DAX - Der Rückblick Der DAX sollte gestern sich zunächst in den Bereich zwischen 17040 / 50 und den 16690 bewegen um dann, in Abhängigkeit der Wirtschaftszahlen gestern und US Börsen short oder long zugehen. Der DAX stieg direkt mit Kassaeröffnung auf ein neues Allzeithoch ...

