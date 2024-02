© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Jacob Kupferman



In einem erstaunlichen Schritt hat der überaus erfolgreiche Hedgefonds-Milliardär David Tepper Chip-Größen wie Nvidia verkauft und ist stattdessen bei Cathie Woods ARK-ETF eingestiegen. Geht seine Rechnung auf?Der Hedgefonds Appaloosa Management des Erfolgs-Investors David Tepper reduzierte im vierten Quartal seine Positionen in mehreren Halbleiteraktien und kaufte gleichzeitig einen viel beachteten börsengehandelten Technologiefonds. Tepper war in der Vergangenheit überaus erfolgreich und wurde von Forbes als der "wahrscheinlich größte Hedgefonds-Manager seiner Generation" bezeichnet. Sein Hedgefonds hat in den vergangenen drei Jahren den US-Leitindex S&P 500 um 15 Prozent übertroffen, was …