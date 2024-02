Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstag etwas höher aus dem Handel verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX verbesserte sich um 0,17 Prozent auf 3.372,09 Punkte, nachdem er im Verlauf noch etwas deutlicher im Plus gelegen war. An den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen zum Sitzungsende klarer nach oben, an der Wall Street gab es im Verlauf eine gemischte Tendenz zu sehen. Am österreichischen Markt rückten mit Zahlenvorlagen AMAG, DO&CO und Strabag ins Blickfeld der Akteure. Hier reagierte vor allem die DO&CO-Aktie mit einem satten Plus von 6,5 Prozent sehr deutlich positiv. Beim Umsatz verzeichnete das Cateringunternehmen in den ersten drei Quartalen 2023/24 einen Rekordwert, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...