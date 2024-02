The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.02.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.02.2024ISIN NameCH0123423276 ZUERICH STADT 11-24DE000BLB7NQ5 BAY.LDSBK. TILG-ANL 19/24DE000NLB89U4 NORDLB GELDM.FRN 09/17DE000A2G9HU0 SIXT SE ANL.18/24DE000HLB3VS7 LB.HESS.THR.CARRARA11I/18CH0143838396 DT. BAHN FIN. 12-24 MTNCH0353688929 AARG. KT.BK 17-24DE000BU0E022 BRD USCHAT.AUSG.23/03USU85674AA49 SPST 23-CL2 23/24 FLRUS30216BHH87 EDC 19/24US4581X0CF37 INTER-AMER.DEV.BK 14/24XS1953029284 SHIMAO GROUP HLDGS 19/24FR0011659366 CREDIT AGRI. 14/24DE000LB127V2 LBBW STUFENZINS 19/24XS1568860685 STADSHYPOTEK 17/24 MTNXS1568874983 PET. MEX. 17/24 MTNFR0013238219 BPCE SFH 17-24 MTNXS1564437199 EQUATE SUK. SPC 17/24 MTN