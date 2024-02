News von Trading-Treff.de Neuer Rekord im DAX am Donnerstag, der ausgebaut werden könnte. Die Wall Street war ebenfalls stark, zum Freitag 16.02.2024 als neue Hochs? DAX 17000 nun nachhaltig überwunden? Als Video gibt es diese Analyse hier: Nachdem wir in Folge der Inflationsdaten aus den USA am Dienstag einen Abschwung sahen, stand die Trendlinie im DAX zur Debatte. Diese war in der Morgenanalyse vom 14.02.2024 aufgezeigt (Rückblick): Tatsächlich ...

