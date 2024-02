NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Pernod Ricard auf "Neutral" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti passte ihr Bewertungsmodell an die Halbjahreszahlen des Spirituosenherstellers an. Nach der jüngsten Erholung habe die Aktie keinen Spielraum mehr nach oben, schrieb sie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem bleibt Pannuti für die Branche vorsichtig. Die größten Risiken sieht sie allerdings für Campari und Remy Cointreau./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2024 / 20:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2024 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000120693

