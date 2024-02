Der DAX markierte am Donnerstag ein neues Allzeithoch. Dieses lag bei 17.089 Punkten. Am Ende ging er rund 40 Zähler darunter mit einem Plus von 0,6 Prozent aus dem Handel. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen ...