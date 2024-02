Coinbase hat am Donnerstagabend seine jüngsten Quartalsergebnisse vorgestellt und dabei die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Die Aktie zog im nachbörslichen Handel zweistellig an und kratzte an der 190-Dollar-Marke. Im vierten Quartal des Vorjahres erzielte Coinbase einen Umsatz von 953,8 Millionen Dollar erzielten und hat die Markterwartungen von etwa 826,3 Millionen Dollar deutlich ...

