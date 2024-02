Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Party #589: Do&Co catered sich auf High, ATX mit Murmeltier-Plus, AAA-Host vermisst Aktienkultur in Ö, Head of what?Die Wiener Börse Party (556 Folgen lang hiess es Wiener Börse Plausch) ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inhalte der Folge #589:- ATX mit Murmeltier-Plus- Main Event definitiv Do&Co- News zu Amag" Strabag, Valneva, RBI, Porr, Flughafen Wien, - Research zu Porr- Happy Birthday Johan Eliasch- Holger Zschäpitz (AAA) vermisst Aktienkultur in Österreich- Spoiler: Liebesgeschichte mit der ...

