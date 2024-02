Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Eine einwöchige Technologiedemonstration für Kunden wie Mercedes-Benz und BMW auf dem schwedischen Wintertestgelände, die am 29. beginnt- Demonstration der Leistungsfähigkeit von Brems- und Lenksicherheitstechnologien unter harten Winterbedingungen wie Schnee und Eis- Verbesserung der technologischen Perfektion auf der Grundlage von Kernkompetenzen in wesentlichen Bereichen der Fahrzeugtechnik, um die weltweiten Aufträge kontinuierlich zu erweiternHyundai Mobis (KRX: 012330) wird Wintertests durchführen und dazu Ingenieure aus der Praxis globaler Automobilhersteller auf sein schwedisches Wintertestgelände einladen. Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit der wichtigsten Sicherheitstechnologien beim Bremsen und Lenken unter schwierigen winterlichen Straßenverhältnissen wie Schnee und Eis zu demonstrieren und so das Vertrauen der Kunden zu sichern und künftige Auftragsmöglichkeiten zu erweitern.Hyundai Mobis kündigte am 16. an, dass das Unternehmen ab dem 29. eine Woche lang die "MOBIS Winter Driving Experience" für Kunden aus aller Welt auf dem Wintertestgelände in Arjeplog, Nordschweden, veranstalten wird. Auf der Veranstaltung werden Technologievorführungen, reale Fahrzeugtests von elektronischen Brems- und Lenkungsinnovationen sowie Elektrifizierungstechnologien der nächsten Generation, einschließlich des In-Wheel-Systems, gezeigt. Zu der Veranstaltung werden Ingenieure weltweiter Automobilhersteller, darunter Mercedes-Benz und BMW, erwartet.Dies ist das erste Mal, dass Hyundai Mobis eine groß angelegte Wintertechnologiedemonstration für zahlreiche globale Kunden veranstaltet. Für die Veranstaltung plant Hyundai Mobis den Einsatz von zehn Fahrzeugen, damit die Ingenieure des Kunden die Leistung der wichtigsten Sicherheitstechnologien direkt erleben können.Ziel des Wintertests ist es, dass die Kunden die Wirksamkeit der Brems- und Lenkungstechnologien, die für die Sicherheit der Fahrzeuginsassen entscheidend sind, unter extremen winterlichen Fahrbedingungen wie Schnee und Eis persönlich testen und bestätigen können. Das Wintertestgelände in Arjeplog, Nordschweden, bietet raue Umgebungsbedingungen mit einer Durchschnittstemperatur von -15°C, die bis auf -40°C fallen kann, und verfügt über eine Vielzahl von Strecken, wie z. B. eine Mehrzweck-Teststrecke, eine Berg-Teststrecke, einen Lenkblock und einen Stadtfahrkurs für intensive Tests der Bremsstabilität, der Karosseriekontrolle und des Kurvenverhaltens.Auf der Veranstaltung wird auch das In-Wheel-System vorgestellt, das als Elektrifizierungstechnologie der nächsten Generation gilt. Das In-Wheel-System, bei dem in jedes Rad ein Antriebsmotor zur direkten Steuerung eingebaut wird, bietet eine verbesserte Fahreffizienz sowie eine stabile Körperhaltung und ein gutes Kurvenverhalten. Dies ist das erste Mal, dass das In-Wheel-System auf dem Wintertestgelände den weltweiten Automobilherstellern vorgeführt wird.Die Öffnung eines hochintensiven Technologie-Testgeländes für zahlreiche Kunden zur direkten Demonstration spiegelt das Vertrauen von Hyundai Mobis in seine Kerntechnologie für Sicherheitsautokomponenten wider. Hyundai Mobis entwickelt seine Produkte durch gründliche Verifizierung in extremen Umgebungen auf der Grundlage seiner Massenproduktionskapazitäten in wichtigen technischen Bereichen wie Bremsen und Lenkung, die für die Fahrzeugsicherheit entscheidend sind.Neben dem schwedischen Wintertestgelände betreibt Hyundai Mobis auch ein Wintertestgelände in Heihe, Provinz Heilongjiang, China, und nutzt im Sommer ein Wintertestgelände in Neuseeland, um das ganze Jahr über Leistungsprüfungen und Zuverlässigkeitsbewertungen von serienmäßig hergestellten und weiterentwickelten Fahrzeugkomponenten unter winterlichen Bedingungen durchzuführen.Hyundai Mobis plant, auf dem Wintertestgelände regelmäßig Technologieveranstaltungen mit Kundeneinladungen durchzuführen. Es geht nicht nur darum, Technologien zu zeigen und den Kunden die Möglichkeit zu geben, diese direkt zu erleben, sondern auch darum, Möglichkeiten der geschäftlichen Zusammenarbeit zu finden und sein Kundennetz aktiv zu erweitern. Nachdem Hyundai Mobis im vergangenen Jahr Rekordaufträge in Höhe von 9,22 Milliarden US-Dollar (ca. 12,2 Billionen KRW) von globalen Automobilherstellern erhalten hat, will das Unternehmen in diesem Jahr sein Engagement bei globalen Kunden weiter verstärken und seine internationalen Aufträge kontinuierlich ausbauen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2341684/Hyundai_Mobis_Sweden_Winter_Testing.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hyundai-mobis-ladt-globale-kunden-zum-wintertest-ein-302063925.htmlPressekontakt:Myongsun Song,sms@mobis.comOriginal-Content von: Hyundai Mobis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141887/5715385