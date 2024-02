DJ MÄRKTE ASIEN/Fester dank guter US-Vorgabe - Konjunkturzuversicht dominiert

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Mit teils kräftigen Aufschlägen haben die Börsen in Ostasien den letzten Handelstag der Woche beendet. Teilnehmer verwiesen auf die positive Vorgabe der US-Börsen und Konjunkturzuversicht. Die jüngsten US-Konjunkturdaten schürten Konjunkturoptimismus, ohne allerdings die Hoffnung auf baldige US-Zinssenkungen gänzlich abzuwürgen.

Die wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten waren besser ausgefallen als gedacht und die Stimmung der US-Industrie in der Region Philadelphia hellte sich stärker auf als erwartet. Dagegen reduzierte sich der Einzelhandelsumsatz im Januar stärker als erwartet und auch die Industrieproduktion zeigte sich schwächer als vorhergesagt, was die Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung am Leben hält.

Das klar deutlichste Plus verzeichnete der Hang-Seng-Index in Hongkong, für den es im späten Handel um 2,6 Prozent nach oben ging. Treiber waren Technologieaktien. Deren Subindex stieg um 3,7 Prozent. Daneben waren Aktien aus dem Immobiliensektor gesucht. Longfor verteuerten sich um fast 10, Country Garden um 7,8 und China Vanke um 6,9 Prozent. Letztmals nicht gehandelt wurde in Schanghai wegen der Feiern zum Beginn des Jahres des Drachen gefeiert wurde. Hier startet der Handel am Montag wieder.

Der Nikkei-225 in Tokio verbesserte sich um 0,9 Prozent auf 38.487 Punkte und markierte abermals ein 34-Jahreshoch. "Der japanische Aktienmarkt ist jetzt nur noch 9 Prozent von seinem Allzeithoch entfernt und scheint kurzfristig überkauft zu sein", warnte Asienexpertin Kelly Chia von Julius Bär. Bei den Einzelwerten ging es für die Softbank-Aktie nach den jüngsten starken Aufschlägen um 2,2 Prozent nach unten. Hier seien Gewinne mitgenommen worden, hieß es.

Bridgestone gaben um 1,6 Prozent nach, nachdem der Reifenhersteller kurz vor Handelsende Geschäftszahlen präsentiert hatte. Yokohama Rubber stiegen um 5,7 Prozent, ebenfalls nach Vorlage von Geschäftszahlen.

Der Kospi in Seoul verbesserte sich um 1,3 Prozent und verzeichnete bereits den vierten Wochengewinn in Folge. Hier stützten auch positive Arbeitsmarktdaten aus Südkorea. Gesucht waren Aktien von Automobil- und Batterieherstellern. Hyundai Motor gewannen 5,2, LG Energy Solution 3,7 und Samsung SDI 4,8 Prozent.

In Sydney erhöhte sich der S&P/ASX 200 um 0,7 Prozent, angetrieben von Aufschlägen bei den Energie- und Rohstoffwerten. Liontown Resources schnellten um 12 und Core Lithium um 9,5 Prozent nach oben. Dagegen ging es für die Aktien großer Versicherer nach der Bekanntgabe von Quartalszahlen nach unten. QBE Insurance verloren 1,7 Prozent und Insurance Australia Group fielen um 3,8 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.658,30 +0,7% +0,9% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.487,24 +0,9% +14,0% 07:00 Kospi (Seoul) 2.648,76 +1,3% -0,2% 07:00 Schanghai-Comp. FEIERTAG Hang-Seng (Hongk.) 16.359,35 +2,6% -6,3% 09:00 Taiex (Taiwan) 18.607,25 -0,2% +3,8% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.223,09 +1,5% -2,2% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.530,84 +0,2% +5,0% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:35 % YTD EUR/USD 1,0763 -0,1% 1,0772 1,0738 -2,6% EUR/JPY 161,62 +0,1% 161,50 161,22 +3,9% EUR/GBP 0,8545 -0,0% 0,8548 0,8554 -1,5% GBP/USD 1,2596 -0,1% 1,2603 1,2554 -1,1% USD/JPY 150,16 +0,2% 149,91 150,13 +6,6% USD/KRW 1.334,96 +0,3% 1.331,54 1.333,46 +2,9% USD/CNY 7,1936 +1,1% 7,1151 7,1155 +1,3% USD/CNH 7,2197 +0,0% 7,2180 7,2237 +1,4% USD/HKD 7,8223 +0,0% 7,8195 7,8194 +0,1% AUD/USD 0,6524 -0,0% 0,6525 0,6496 -4,2% NZD/USD 0,6099 -0,1% 0,6107 0,6091 -3,5% Bitcoin BTC/USD 51.868,99 +0,3% 51.707,62 52.026,17 +19,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,00 78,03 -0,0% -0,03 +8,1% Brent/ICE 82,67 82,86 -0,2% -0,19 +7,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.005,49 2.004,41 +0,1% +1,08 -2,8% Silber (Spot) 22,99 22,98 +0,1% +0,02 -3,3% Platin (Spot) 898,00 900,50 -0,3% -2,50 -9,5% Kupfer-Future 3,78 3,76 +0,4% +0,01 -3,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2024 03:03 ET (08:03 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.