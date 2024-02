Europäische Datenschützer nehmen die Schufa ins Visier. Sie werfen der Auskunftei vor, in der kostenlosen Selbstauskunft bestimmte Daten vorzuenthalten und so gegen die DSGVO zu verstoßen. Für Bürger bringt das laut Nyob empfindliche Nachteile. Die europäische Datenschutz-Organisation Noyb hat rechtliche Schritte gegen die Wirtschaftsauskunftei Schufa eingeleitet. In einer Beschwerde beim für die Schufa zuständigen Hessischen Datenschutzbeauftragten ...

