Hannover (www.anleihencheck.de) - Der deutsche Rentenhandel war impulslos und wenig verändert, so die Analysten der Nord LB.US-Anleihen hätten nach diversen Konjunkturdaten Gewinne abgegeben.Zum Start des neuen Jahres präsentiere sich der US-Konsument eindeutig nicht in Spendierlaune. So sei für den Berichtsmonat Januar nun eine Abschwächung der Einzelhandelsumsätze um immerhin 0,8% m/m gemeldet worden. Bei dieser Entwicklung handele es sich zwar wohl vor allem um einen Rückpralleffekt - allerdings seien auch die bisher sehr starken Dezember-Zahlen noch nach unten revidiert worden. ...

