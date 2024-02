Die Lufthansa hat erneut mit Streiks bei ihrer Tochtergesellschaft Discover Airlines zu kämpfen. Am kommenden Wochenende soll es soweit sein. Die Aktie zeigt sich derweil am Freitagmorgen leicht stabilisiert.Discover Airlines sieht sich einem dreitägigen Streik durch die Vereinigung Cockpit (VC) gegenüber. Der Streik ist für das kommende Wochenende geplant und beginnt am Samstag, endend am Montag ...

