Elliott-Wellen und Saisonalität: Dem Nasdaq 100 droht jetzt ein Rücksetzer von Sven Weisenhaus Zu meiner Analyse vom 2. Februar mit dem Titel "Der Markt steuert in eine KI-Blase!" erhielt ich noch am selben Tag eine E-Mail, mit der mir ein Leser schrieb, "der heutige Rebound könnte bei S&P und NDX doch evtl. als eine abschließende Welle 5 von 3 gesehen werden. Die Welle 3 ist am 1.Febr. gestartet. Und demzufolge ginge es ab nächster Woche mal deutlicher abwärts!" Leider ist mir nicht ganz klar, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...