NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Underperform" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Der Umsatzausblick für 2024 sei positiv, doch bahne sich wegen der geringen Schlagkraft des Technologiekonzerns erneut kaum ein Anstieg beim Gewinn je Aktie an, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nachdem er sein Votum im Januar wegen der mauen Gewinndynamik heruntergesetzt habe, änderten die Zahlen für 2023 nichts mehr an dieser Einschätzung./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2024 / 17:33 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2024 / 00:45 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Jetzt den vollständigen Artikel lesen



ISIN: FR0000121972

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken