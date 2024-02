Die m:access-notierte Rubean AG meldet eine Zusammenarbeit mit Discover Financial Services. Die Münchener werden in ihrer App PhonePOS den Nutzern die Akzeptanz der Discover-Kreditkarten der Marken "Diners Club International", "Discover" und "PULSE" anbieten. "Händler in ganz Europa können somit Discover Global Network-Karten auch auf ihren Mobiltelefonen ...

