Wiesbaden (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:Montag, 19.02.2024- (Nr. N008) Zum Tag der Muttersprache (21.02.2024): In Haushalten in Deutschland vorwiegend gesprochene Sprachen, Jahr 2022Dienstag, 20.02.2024- (Nr. 063) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), Dezember und Jahr 2023- (Nr. 064) Umsatz im Gastgewerbe, Dezember und Jahr 2023- (Nr. 08) Zahl der Woche: Geburten an Schalttagen, Jahre 2016 und 2020Donnerstag, 22.02.2024- (Nr. 065) Zuzüge aus der Ukraine nach Alter und Geschlecht, Jahr 2023 und ukrainische Bevölkerung in Deutschland und nach Bundesländern, Oktober 2023- (Nr. N009) Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer, Immobilien- und Baulandpreise, 1. Halbjahr 2023Freitag, 23.02.2024- (Nr. 066) Bruttoinlandsprodukt, tiefer gegliederte Ergebnisse, 4. Quartal 2023- (Nr. 067) Einnahmen und Ausgaben des Staates (Maastricht-Defizitquote), Jahr 2023- (Nr. 068) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Dezember und Jahr 2023- (Nr. 069) Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse), Januar 2024(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html