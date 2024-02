An der Börse ist Rally - und Berkshire-Hathaway-Aktionäre sind mit dabei. Die B-Aktie von Warren Buffetts Investmentholding kletterte am Donnerstag erstmals über die 400-Dollar-Marke. Seit Jahresbeginn liegt der Titel nun 13 Prozent im Plus und liegt damit klar vor dem Markt. Auf diese Aktien setzt Buffett aktuell.

