News von Trading-Treff.de Wieder ein starker NASDAQ um US Handel, können heute neue Rekorde geknackt werden? Wieder positiver US Handel - Der Rückblick Gestern wurde prognostiziert, daß der NASDAQ ab 11Uhr bis zu den Zahlen um 14:30 so zwischen der 17860 und 17800 verharren. Dann sollte, je nach Interpretation der Zahlen ein Shortmove einsetzen, der dann im US Handel weiterverarbeitet wird, sprich, auch in einen Longmove bis zur 17910 oder weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...