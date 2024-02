Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die European Bank for Reconstruction and Development emittiert eine Anleihe (ISIN XS2762360670/ WKN A3LUCZ) im Volumen von 700 Millionen Britische Pfund, so die Börse Stuttgart.Der Kupon betrage 3,875% und werde erstmalig am 06.02.2025 gezahlt. Das Fälligkeitsdatum sei der 07.02.2029. Anleger könnten ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen handeln. Dies entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. Von Fitch gebe es ein AAA Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 15.02.2024) (16.02.2024/alc/n/a) ...

