Die Aussagen von Donald Trump zum Schutz von NATO-Ländern, steigende Verteidigungsetats in Europa oder der Beginn der Sicherheitskonferenz in München: Es gibt viele Gründe, warum Rüstungsaktien derzeit an der Börse so stark performen. Leonardo aus Italien ist im Branchenvergleich noch günstig bewertet und glänzt trotzdem mit einem starken Chartbild - Anleger können jetzt den Hebel ansetzen.

