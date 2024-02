Unterföhring (ots) -16. Februar 2024. Cooler geht's nicht. ProSieben MAXX startet seine diesjährige NHL-Berichterstattung mit einer Begegnung der Superlative. Das New-York-Derby zwischen den Rangers und den Islanders steigt Open Air im Football-Stadion, dem MetLife Stadium, vor 65 000 Zuschauern. ProSieben MAXX überträgt diese spektakuläre Partie aus der besten Eishockey-Liga der Welt am Sonntag, 18. Februar, ab 20:45 Uhr live.Deutsches Duell: Eine Woche später treffen die deutschen Nationalspieler Lukas Reichel und Moritz Seider in der NHL aufeinander. Seider tritt mit seinen Detroit Red Wings bei Reichels Chicago Blackhawks an. ProSieben MAXX zeigt die Partie am Sonntag, 25. Februar, ab 23:45 Uhr live. Prominenter Gast im "ran"-Studio: Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis. Zusammen mit Moderator Christoph "Icke" Dommisch blickt der DEB-Coach auch auf die in zweieinhalb Monaten beginnende Weltmeisterschaft.Insgesamt zeigt ProSieben MAXX bis zu 18 NHL-Spiele live und exklusiv im Free-TV. Jeden Sonntag gibt es eine Begegnung aus der National Hockey League (NHL), von der regulären Saison, den Stanley-Cup-Playoffs bis zu den entscheidenden Spielen des Stanley-Cup-Finals.Die NHL ab Sonntag, 18. Februar, live auf ProSieben MAXX, Joyn und ran.de.Pressekontakt:Frank Wolkenhauer/Nathalie GalinaContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 -1155/-1186email: frank.wolkenhauer@seven.onenathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 -1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110324/5715517