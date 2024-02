HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Elmos nach Zahlen von 83 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Anhebung berücksichtige die etwas stärker als erwartete Entwicklung des Halbeiterunternehmens im vergangenen Jahr, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Freitag vorliegenden Studie. Konjunkturelle Unsicherheiten sorgten allerdings für eine gewisse Vorsicht in Hinblick auf das laufende Jahr./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2024 / 08:22 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2024 / 08:22 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005677108

