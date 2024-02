© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Pavlo Gonchar



Der Werbe-Konzern The Trade Desk hat die Erwartungen des Marktes deutlich geschlagen und setzt auch für die Zukunft die Latte hoch. Der Aktienkurs von The Trade Desk ist nachbörslich am Donnerstag um knapp 20 Prozent gestiegen, nachdem der Werbetechnologie-Konzern eine starke Prognose für das erste Quartal abgegeben und die Umsatzprognosen übertroffen hatte. Der Umsatz erreichte kletterte auf 606 Millionen US-Dollar und übertraf damit die erwarteten 582 Millionen US-Dollar deutlich. Im Vergleich zum Vorjahr, als der Umsatz bei 491 Millionen US-Dollar lag, stellt dies ein Wachstum von 23 Prozent dar. Auch der Nettogewinn konnte gesteigert werden und erreichte 97 Millionen US-Dollar oder 19 …