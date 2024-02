Hören: https://open.spotify.com/episode/7HKE2Q8upovqhfsDmzhsF8 Christian Drastil mit dem Live-Blick aus dem Studio des Börsenradio-Partners audio-cd.at in Wien wieder intraday mit Kurslisten, Statistiken und News aus Frankurt und Wien. Es ist der Podcast, der das Gefühl für den DAX bringt und es ist Freitag, der 16. Februar 2024 und so sieht es im Frühgeschäft aus. - DAX mit Gap up über 17100- Verfallstag bringt Bären unter Druck- Bayer, Porsche, BASF im Frühgeschäft stark- nur Airbus und Commerzbank zunächst schwächer- News: Treasury Festspiele bei Siemens, Indien-Deal bei VW- ATX ebenfalls im Plus- Porr vereinfacht Börsepräsenz- Verbund dreht historische Serie- 1 kg Gold kostet 59.875 Euro, mitgeteilt von ...

