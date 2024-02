Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Primärmarktaktivitäten setzten sich in dieser Woche fort, allerdings mit nachlassender Dynamik im Vergleich zu den Vorwochen, so die Analysten der Helaba.Wie wichtig die Wahl des richtigen Emissionsfensters sei, zeige das Beispiel des norwegischen Schwergewichts SR-Boligkreditt. Während in Deutschland, dem wichtigsten Absatzmarkt für EUR-denominierte Covered Bonds, ausgelassen Karneval gefeiert worden sei, habe SR-Boligkreditt die Orderbücher für eine 500 Mio. EUR Covered Bond-Emission mit achtjähriger Laufzeit geöffnet. Die über jeden Zweifel erhabene Qualität der Emittentin habe sich am Markt mühelos durchgesetzt. Erst am Donnerstag sei die italienische Banco BPI mit einer Benchmark (500 Mio. EUR, 6,1 Jahre, WNG) gefolgt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...