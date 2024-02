Köln (www.fondscheck.de) - Die Aktienmärkte der Schwellenländer wiesen im Januar insgesamt Verluste auf, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Emerging Markets Balanced Fonds (ISIN LU0580224037/ WKN A1H6AE).Der Marktindex der asiatischen Schwellenländer habe unter dem deutlichen Rückgang des chinesischen Marktes gelitten. Die Marktindices für Lateinamerika sowie Osteuropa hätten ebenfalls nachgegeben. Entgegen den etablierten Schwellenländern hätten die Frontier Markets zugelegt. Die Rentenmärkte der Schwellenländer hätten den Monat ebenfalls mit Wertrückgängen abgeschlossen. Der Sauren Emerging Markets Balanced D sei erfreulich in das neue Jahr gestartet und habe in dem schwachen Marktumfeld mit einer Wertsteigerung in Höhe von 0,5% überzeugt. ...

