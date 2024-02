ABO Wind - eine Gesellschaft, die für die Energiewende steht. Ein Nachhaltigkeitswert, dessen Bewertung bereits ein Stück Zukunft enthält. Oder enthielt? Seit den Februarhochs bei 96,00 EUR in 2023 ging es immer weiter abwärts - beschleunigt durch die am 1. Juni 2023 verkündete Absicht die AG zur KGaA zu wandeln. Und die Aktie kam nicht zur Ruhe - in einer spannenden Hauptversammlung setzten sich die Gründerfamilien über die geäusserten Bedenken hinweg und stimmten mit ihrer Aktienmehrheit für die Umwandlung. Zweck der Umwandlung - so wurde immer argumentiert - sei die Möglichkeit, über Kapitalerhöhungen ...

