Die Aktie der Deutschen Bank hat nach positiven Quartalszahlen der Commerzbank ein Kaufsignal geliefert. Es gibt aber noch einen anderen Grund für den Kurssprung, denn ein großer Player am Markt für Gewerbeimmobilien in den USA hat gestern seine Zahlen veröffentlicht. Diese sorgen für Erleichterung an der Börse.Die Commerzbank-Aktie ging gestern nach guten Zahlen mit einem Plus von fast sechs Prozent aus dem Handel. Das schob auch die Papiere der Konkurrentin Deutsche Bank an, die heute die 50-Tage-Linie ...

