Volkswagen hat seine Absatzzahlen für Januar veröffentlicht. Dabei konnte der Konzern im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum ein deutliches Plus erzielen. Dafür zeichnet ein deutlicher Anstieg in China verantwortlich. In Westeuropa und Nordamerika musste der Konzern allerdings einen leichten Rückgang hinnehmen.Insgesamt lieferte Volkswagen im Januar 698.200 Fahrzeuge über sämtliche Konzernmarken hinweg aus. Das entspricht einem Anstieg von gut 13 Prozent im Vergleich zum entsprechenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...