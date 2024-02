Die The Trade Desk-Aktie (WKN: A2ARCV) schießt am Freitagmorgen um fast +20% in die Höhe und klettert damit auf ein neues 12-Monatshoch. Was hat den Kurssprung des Werbetechnologieanbieters ausgelöst? The Trade Desk vorgestellt The Trade Desk mit Sitz im kalifornischen Ventura ist ein amerikanisches Werbe-Technologieunternehmen. Die 2009 gegründete Firma bietet Kunden programmatische Echtzeit-Marketing-Automatisierungstechnologien. Dabei handelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...