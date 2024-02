Oostherhout (ots) -Der niederländische Hersteller Banketbakkerij Merba B.V. ruft aktuell das Produkt "Sondey Soft Baked Cookies Weiße Schokolade & Zitrone, 210g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13.12.2024 und der Losnummer 2334809 zurück. Bei dem betroffenen Produkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass Metallfremdkörper enthalten sind. Aufgrund der möglichen Verletzungsgefahr beim Verzehr sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt keinesfalls konsumieren.Das betroffene Produkt "Sondey Soft Baked Cookies Weiße Schokolade & Zitrone, 210g" wurde bei Lidl in Deutschland verkauft. Aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes hat Lidl in Deutschland sofort reagiert und das betroffene Produkt aus dem Verkauf genommen. Das Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.Von dem Rückruf ist ausschließlich das Produkt "Sondey Soft Baked Cookies Weiße Schokolade & Zitrone, 210g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13.12.2024 und der Losnummer 2334809 des Herstellers Banketbakkerij Merba B.V. betroffen. Andere bei Lidl in Deutschland verkaufte Produkte insbesondere weitere Produkte des Herstellers Banketbakkerij Merba B.V. sind von dem Rückruf nicht betroffen.Banketbakkerij Merba B.V. entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.Pressekontakt:Pressestelle Lidl in Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5715716