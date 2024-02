DJ Bundesbank initiiert Nationales Bargeldforum

FRANKFURT (Dow Jones)--Akteure der deutschen Finanzwirtschaft und des Einzelhandels haben auf Initiative der Bundesbank ein Nationales Bargeldforum gegründet. Wie die Bundesbank mitteilte, gehören dem Forum neben der Bundesbank selbst Verbände der Kreditwirtschaft, des Einzelhandels, des Verbraucherschutzes, der Geld- und Wertdienstleistungsbranche und der Automatenbetreiber an.

"Ziel des Nationalen Bargeldforums ist es, Bargeld als effizientes und allgemein verbreitetes Zahlungsmittel in einer sich verändernden Zahlungslandschaft zu erhalten", erklärte Burkhard Balz, im Vorstand der Bundesbank zuständig für Bargeld und Vorsitzender des Nationalen Bargeldforums.

Auch wenn die Bargeldnutzung an der Ladenkasse rückläufig ist, gaben zuletzt 93 Prozent der Befragten in einer Bundesbank-Umfrage an, dass sie selbst entscheiden wollten, ob sie in Zukunft bar oder unbar bezahlten. "Im neuen Forum können wir dem Bargeld eine starke Stimme geben und dazu beitragen, dass die Bürgerinnen und Bürger auch künftig einfach und sicher mit Banknoten und Münzen bezahlen können", erklärte Balz.

Die Europäische Zentralbank (EZB) und mit ihr die Bundesbank treiben gegenwärtig das Projekt eines digitalen Euro voran, der das elektronische Pendant zum Bargeld werden soll.

February 16, 2024

