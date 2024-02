Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen in den USA und Deutschland erreichten in den letzten Tagen neue Höchststände, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Aktuell stünden die Renditen der T-Notes bei 4,29% und die der Bunds bei 2,34%. In den USA seien die Renditen vor allem durch die Inflationszahlen beeinflusst worden, die zwar im Januar gesunken seien, aber etwas über den Erwartungen gelegen hätten. Die Fantasien über Zinssenkungen seien jedoch leicht (aber nicht nachhaltig) angeregt worden, als die Erzeugerpreise im Dezember unter den Erwartungen geblieben seien. ...

