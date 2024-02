tonies hat heute eine Telefonkonferenz abgehalten, um den neuen CEO Tobias Wann den Analysten vorzustellen. Tobias Wann tritt die Nachfolge der Mitgründer Patric Faßbender und Marcus Stahl an, die weiterhin Aktionäre und Berater bleiben werden. Tobias Wann verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Geschäftsführung und hat in seinen früheren Positionen bei VeriSign, HomeAway, @Leisure Group, OYO und Xempus seine Kompetenz bei der internationalen Skalierung von Plattformunternehmen unter Beweis gestellt. Die Analysten von AlsterResearch sind der Meinung, dass er mit seinem Hintergrund gut geeignet ist, das weitere Wachstum von tonies voranzutreiben. AlsterResearch bekräftigt das KAUFEN-Rating für tonies mit einem unveränderten Kursziel von 7,70 Euro. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/tonies%20SE





