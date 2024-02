Die Sircle Hospitality Group plant für das zweite Quartal den Gang an die Börse. Das Listing soll im Regulierten Markt in Frankfurt erfolgen. Sircle will sich mit der SMG European Recovery zusammenschließen, die bereits börsengelistet ist. Hinter dieser Vereinbarung steht die SMG Holding. Diese agiert als IPO-Sponsor und Kapitalgeber beim Börsengang ...

