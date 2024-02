Die aktuelle Kritik der Maklergenossenschaft VEMA an den Normierungsbestrebungen in der Finanzberatung kommt überraschend und enthält deutliche Worte. An anderer Stelle gehen die Bestrebungen um neue DIN-Normen weiter. Mittlerweile auch im europäischen Verbund. Rund fünf Jahre sind seit Veröffentlichung der DIN 77230 "Basis-Finanzanalyse für Privataushalte" vergangen. Ihr folgte eine normierte Risiko- und Finanzanalyse für Gewerbekunden. Im Januar hat nun der im Herbst 2023 gegründete Normenausschuss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...